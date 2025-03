"Niezrozumiałe". Bodnar skomentował zarzut dla Błaszczaka

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stanął przed prokuraturą, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące odtajnienia części planu użycia Sił Zbrojnych "Warta" . Polityk PiS nie przyznał się do winy, twierdząc, że jego działania były uzasadnione. - Miałem prawo, ale też obowiązek, żeby archiwalne dokumenty zostały odtajnione - przekonywał Błaszczak. Były szef MON twierdzi, że jego celem było zapobieżenie powrotowi do koncepcji obrony Polski na linii Wisły.

Prokuratura zarzuca Błaszczakowi przekroczenie uprawnień, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. - Podejmując decyzję o zniesieniu klauzuli tajności na dokumentach planowania operacyjnego, działał z naruszeniem prawa - poinformował prokurator mjr Marcin Maksjan. Sejm uchylił immunitet posła PiS, co umożliwiło postawienie zarzutów.