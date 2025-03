Niż genueński nadciąga do Polski. Spadnie długo wyczekiwany deszcz

Opady związane z niżem genueńskim będą szczególnie intensywne w południowo-wschodniej Polsce. Prognozy wskazują, że do czwartku na tym obszarze może spaść od 15 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 40 litrów. Na północnym zachodzie kraju opady będą mniejsze, wynosząc od 2 do 7 litrów na metr kwadratowy.