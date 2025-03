Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Władimir Sołowjow - czołowy propagandysta Kremla rzucił do swoich gości, że może Rosja pomoże mu z Grenlandią. Przypomnijmy, Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone przejmą kontrolę nad Grenlandią "w taki czy inny sposób". Twierdził, że wyspa jest mu potrzebna dla "bezpieczeństwa narodowego, a nawet międzynarodowego".

- A my pomożemy Trumpowi zdobyć Grenlandię. I Kanadę - słyszymy.

- I Irlandię - rzuca kolejny rozmówca. - On o nią nie prosił - odpowiada prowadzący.

- Może Irlandia chce do Rosji. Skąd wiesz? - rzuca kolejny.

- Podział Europy. Będziemy musieli odzyskać nasze bazy we wschodniej Europie, wrócić do Berlina, nauczyć kraje bałtyckie na nowo kochać język rosyjski. Czeka nas tyle pracy - mówi Sołowjow

- Cała ta praca, o której mówisz, będzie możliwa tylko wtedy, gdy wybory w 2028 roku wygra J.D. Vance lub ktoś podobny. Bo jeśli Trumpowi podłoży się tyle kłód pod nogi, że przegra wewnętrzną walkę... A swoją drogą wygląda na to, że obie strony są gotowe pogłębiać konflikt wewnątrz USA, wtedy nie będziemy mieli o czym rozmawiać - stwierdził jeden z rozmówców.

Na koniec padło absurdalne i symboliczne podsumowanie: Wtedy Kalifornia będzie musiała wrócić do Meksyku. Fort Ross* – do swoich rdzennych właścicieli, Alaska wróci do domu. I Hawaje - zakończył Sołowiow.