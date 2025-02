- Potrzebujemy strategicznego bezpieczeństwa. W tym celu oczywiście dobrze byłoby dotrzeć do Naddniestrza, aby odciąć Ukrainę od Morza Czarnego. Ważne jest dla nas, aby było to terytorium, które w jakiejś formie nie stanowi dla nas zagrożenia. I nie tylko to. Dotyczy to również państw bałtyckich i Polski - mówił w swoim programie naczelny propagandysta Putina, Władimir Sołowjow.