Putin ma nowy cel. "Czeka nas katastrofa"

Rosyjskie siły zbrojne intensyfikują działania we wschodniej Ukrainie, koncentrując się na zdobyciu Kupiańska. Miasto to, położone nad rzeką Oskoł, jest kluczowym węzłem logistycznym. Zdobycie go umożliwiłoby Rosjanom dalsze postępy w regionie. Eksperci ostrzegają, że przeprawa przez rzekę może być decydująca.