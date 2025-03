Ostre słowa z Ukrainy. "Rosja chce kontynuować wojnę"

Kowałenko podkreśla, że Rosja stara się przedstawiać siebie jako głównego rozjemcę, co jest manipulacją mającą na celu utrzymanie możliwości kontynuowania wojny. "Uszakow jednak manipuluje i pokazuje, że to Rosja nadal chce 'pokoju' i że zawieszenie broni 'nie jest drogą do pokoju'” – napisał Kowałenko na Telegramie.