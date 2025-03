Czy negocjacje w sprawie Ukrainy będą nową Jałtą? Analiza "Foreign Affairs"

Duffy Toft zauważa, że NATO i UE mogą się przystosować do nowej sytuacji i stać się przeciwwagą dla USA, Rosji i Chin, które dążą do wykorzystania "twardej siły" dla własnych interesów. Jednak wstępne założenia dotyczące rozejmu w wojnie Rosji przeciw Ukrainie wskazują na powrót do polityki, w której mocarstwa dyktują warunki innym państwom. Rosja i sekretarz stanu USA Marco Rubio zażądali, by Ukraina stała się satelitą Rosji, co mogłoby oznaczać normalizację użycia siły militarnej do promowania narodowych interesów.