Trump o Kanadzie: "Nie będziemy dłużej wykorzystywani"

"Byliśmy wykorzystywani przez lata i nie będziemy na to dłużej pozwalać" – powiedział Trump. "Nie zamierzam ustępować ani w kwestii aluminium, ani stali, ani samochodów. Nie ustąpimy" - dodał prezydent USA.

Według Trumpa Stany Zjednoczone ponoszą ogromne koszty związane z sąsiedztwem Kanady. "W przypadku Kanady wydajemy 200 miliardów dolarów rocznie na jej subsydiowanie" – stwierdził. "Kocham Kanadę, kocham Kanadyjczyków. Mam tam wielu przyjaciół. Wayne Gretzky, wielki Gretzky – jak dobry jest Wayne Gretzky? Jest wielki" – dodał, zanim ponownie przeszedł do tematu relacji gospodarczych.

Podkreślił, że Stany Zjednoczone nie potrzebują kanadyjskich samochodów, energii ani drewna , a handel z Kanadą utrzymywany jest wyłącznie z dobrej woli. "Robimy to, bo chcemy być pomocni, ale przychodzi moment, kiedy nie można tak dalej" – powiedział. "Musimy dbać o własny kraj" .

Trump poświęcił chwilę, by docenić naturalne piękno Kanady, sugerując jednocześnie, że powinna stać się częścią USA. "To byłby niesamowity kraj pod względem wizualnym. Jeśli spojrzycie na mapę, ktoś kiedyś narysował sztuczną linię oddzielającą Kanadę od USA – prostą, nienaturalną linię. To nie ma sensu" – powiedział. "Jako stan Kanada byłaby jednym z naszych największych. Może nawet największym".