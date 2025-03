Trump o rozmowach z Putinem. "Mam nadzieję, że postąpi właściwie"

- Będziemy dyskutować o tym, co dzieje się w odniesieniu do Ukrainy i Rosji. W tej chwili mamy ludzi rozmawiających w Rosji Tysiące młodych ludzi ginie tygodniowo i chcemy, żeby to się skończyło - mówił Trump podczas spotkania z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte.