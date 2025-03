Jak standardy, to tylko do obijania przeciwników. Kilka słów po dymisji Ziejewskiego [OPINIA]

Wiceminister Aktywów Państwowych stracił stanowisko, ale to nie my go zdymisjonowaliśmy. To nie media podejmują decyzje - my tylko pokazujemy fakty. Jeśli fakty są na tyle poważne, że skutkują dymisją, to problem nie jest po stronie dziennikarzy - a tych, którzy pozwolili, by ktoś z wyrokami i konfliktem interesów w ogóle znalazł się na eksponowanym stanowisku.