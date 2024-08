Paliwo do pełna, czyli jak wiceminister sprawiedliwości zatankował na nasz koszt podczas wakacji

- Wydaje mi się, że jechałem do Kłodzka do mojego domu rodzinnego. Dopiero nazajutrz wyjeżdżaliśmy do Słowenii, ale nie mam pewności. Miałem prawo do tankowania tego samochodu na terenie Polski, również do użytku takiego okołosłużbowego. Tak zostałem poinformowany przy jego odbiorze. Miałem nieograniczony dostęp do jego używania bez limitu kilometrów, również poza granicami Polski, ale oczywiście poza granicami tankowałem za własne środki - rozwijał Ciążyński.