"Traktują nas bardzo źle". Trump gorzko o Unii Europejskiej

Według prezydenta USA amerykańska branża motoryzacyjna niemal nie istnieje w Europie , podczas gdy Unia Europejska zalewa amerykański rynek milionami swoich pojazdów . - Oni nie przyjmują naszej żywności, my przyjmujemy ich. To jednostronna współpraca - stwierdził prezydent USA.

"UE żeruje na amerykańskich firmach"

Trump zwrócił również uwagę na agresywną politykę regulacyjną Unii Europejskiej wobec amerykańskich gigantów technologicznych. Jako przykład podał firmę Apple, która w 2016 roku została zmuszona do zapłacenia 16 miliardów dolarów zaległych podatków na rzecz Irlandii po decyzji Komisji Europejskiej. UE uznała wówczas, że Irlandia przyznała Apple niedozwolone ulgi podatkowe , co w oczach Brukseli było formą nieuczciwej konkurencji.

- Apple zostało zmuszone do zapłacenia 16 miliardów dolarów w sprawie bardzo podobnej do mojej. Powinny to być równe przypadki, ale oni dostali korzystnego sędziego i wygrali - stwierdził Trump, nawiązując do własnych problemów prawnych.