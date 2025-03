"To koszmar, który musi się skończyć". Zdecydowane słowa o Ukrainie

Prezydent USA określił wojnę jako "koszmar", który wszyscy chcą zakończyć. - To koszmar. To straszna rzecz – mówił. - Co tydzień dostaję zdjęcia z pola bitwy. Pokazują mi je, choć nie chcę ich oglądać, bo są tak przerażające - mówił prezydent. Trump opisał dramatyczne obrazy, które do niego docierają: - Młodzi ludzie leżą na polu z oderwanymi rękami, nogami, głowami. To najgorsza rzecz, jaką można zobaczyć - stwierdził.