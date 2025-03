Pomoc dla powodzian. Wydłużony termin składania wniosków

Wojewoda dolnośląska Anna Żabska poinformowała, że termin składania wniosków o świadczenia do 200 tys. zł na odbudowę domów po powodzi został wydłużony do 16 czerwca. - Dostajemy sygnały od mieszkańców, że szkody wyrządzone przez powódź pojawiły się po czasie. Wiemy, że wpływ na to miała zima oraz dokładniejsza ocena sytuacji po uprzątnięciu zalanych obiektów. Dlatego reagujemy na bieżąco i wydłużamy termin ubiegania się o zasiłek - powiedziała wojewoda.