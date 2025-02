Odbudowa po powodzi. Złożyli wniosek, pieniędzy nie dostali

W połowie września ubiegłego roku woda Białej Głuchołaskiej przelała się przez wały broniące Głuchołaz i zalała miasto. To, co się wydarzyło, przerosło wszelkie wyobrażenia. Fala kulminacyjna zniszczyła mosty łączące obie części miasta, jeden tymczasowy, a drugi budowany. Woda wdarła się do domów, niszczyła wszystko, co napotkała po drodze.