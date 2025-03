Apelacja w sprawie zabójstwa 10‑letniej Sary. Prokurator żąda bezwzględnego dożywocia

Oprócz ojca i macochy, do sądu apelacyjnego odwołał się również wuj Sary, który został skazany na 16 lat więzienia za przyczynienie się do jej śmierci. Po zabójstwie, ojciec i macocha wraz z pięciorgiem dzieci oraz wujem wyjechali do Pakistanu, pozostawiając ciało Sary na łóżku. Zostali aresztowani we wrześniu 2023 roku na lotnisku Gatwick po przylocie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Teraz sąd apelacyjny w Londynie rozpatruje obecnie ich odwołania.