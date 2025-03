"To po prostu zmyślanie. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę , a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - skomentował Marco Rubio na portalu X. Sekretarz stanu USA odpowiedzi polskiemu politykowi udzielił z prywatnego konta.

Musk w swoim wpisie niedzielnym zaznaczył, że "to, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" - dodał. "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" - wezwał miliarder.