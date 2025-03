Sikorski odpowiada Muskowi. Grozi zerwaniem współpracy z SpaceX

Szef polskiej dyplomacji odniósł się do wpisu Elona Muska. "Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" - zauważył Musk. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź, którą Ukraina nieuchronnie przegra" - napisał szef SpaceX.