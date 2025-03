Gniew Kijowa i cynizm Trumpa. Ekspert kreśli scenariusze, co dalej z Ukrainą

Po pierwsze - jak twierdzi - Ukraińcy czują się zdradzeni przez Zachód, co napędza gniew i mobilizację społeczną.

Jak podkreślił Szeligowski, około 50 proc. dyskusji w sieci opanował w tym momencie gniew. - Oczywiście gniew na sojuszników, przede wszystkim na Stany Zjednoczone i na Trumpa. To w związku z tym, o czym już wszyscy wiemy, czyli wstrzymaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy - wskazał.

- Atak Trumpa na Zełenskiego nie został odebrany jako atak Trumpa na prezydenta, tylko atak Trumpa na Ukrainę jako państwo, na Ukraińców. Oni to odebrali personalnie i to bardzo - podkreśla.

Co ważne, postawa Zełenskiego podczas spotkania w Białym Domu spotkała się z dość spodziewanym efektem - zaufanie do prezydenta jest najwyższe od półtora roku. Dodatkowo 50 proc. Ukraińców deklaruje, że nie ma zgody na jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji.

Dr Szeligowski zauważa, że w ukraińskiej narracji pojawia się również teza, że Ukraina może obrać rewizjonistyczną ścieżkę, przygotowując się do przyszłej konfrontacji z Rosją.

- Ukraina będzie szukała okna możliwości, żeby zrewidować wynik tej wojny. Może nie za rok, może nie za pięć lat, ale Azerbejdżan też nie zrewidował wyniku wojny za pięć lat - prognozuje, odnosząc się do konfliktu o Górski Karabach. To właśnie tam Azerbejdżan po przegranej wojnie w 1994 roku przez dekady wzmacniał się militarnie, by w 2020 roku odzyskać sporne terytorium.