Samolot Air India wrócił do Chicago. Z powodu zapchanych toalet

Pasażerowie lotu 126 Air India z Chicago do Delhi doświadczyli niecodziennej sytuacji, gdy ich samolot musiał zawrócić do miejsca startu z powodu awarii toalet. Okazało się, że 11 z 12 toalet przestało działać.

Według raportu View From The Wing, awaria toalet nastąpiła po pięciu godzinach lotu, gdy samolot znajdował się nad Grenlandią. W obliczu tej sytuacji załoga zdecydowała się zawrócić do międzynarodowego lotniska O'Hare w Chicago.