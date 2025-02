Wypadek samolotu w Toronto. Nowe informacje

Władze lotniska Pearson poinformowały, że trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wypadku. "Trwa dochodzenie w sprawie przyczyny wypadku. Łącznie 18 poszkodowanych pasażerów przewieziono do szpitali. Bezpośrednio po wypadku przewieziono 17 pasażerów, jeszcze jedna poszkodowana osoba została przewieziona później" - podały władze lotniska Toronto Pearson na platformie X.

Samolot, który uległ wypadkowi, to Mitsubishi CRJ-900LR zbudowany przez firmę Bombardier Inc., przewidziany dla 95 pasażerów. Delta Airlines użytkują go od stycznia 2010 roku. Na pokładzie znajdowało się 80 osób, w tym 76 pasażerów i czterech członków załogi. Wśród pasażerów było 22 Kanadyjczyków.