"Mail na nieaktualny adres". Polska Agencja Kosmiczna reaguje na słowa szefa MON

Wicepremier wskazał w TVN24 na problemy komunikacyjne z POLSA, która nie przekazała skutecznie informacji o rakiecie Falcon 9. Komunikaty wysłano na nieaktualny adres e-mail , co utrudniło dotarcie do odpowiednich służb.

"POLSA, we współpracy z partnerami EU SST, monitoruje trajektorie obiektów kosmicznych także pod kątem możliwości wejścia w atmosferę i potencjalnego upadku na powierzchnię Ziemi. Obiektów przewidywanych do wejścia w atmosferę jest średnio kilka dziennie i tylko dzisiaj (w czwartek - PAP) spodziewanych jest 6 takich wejść. Nie stanowią one jednak zagrożenia, gdyż ze względu na małą masę ulegną całkowitemu spaleniu w atmosferze. Mogą jedynie być widoczne z Ziemi efekty spalania w atmosferze" - czytamy w informacji prasowej.