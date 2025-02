28-letni Kalob Byers Wayne został aresztowany 7 lutego, gdy przybył do Moskwy ze swoją rosyjską narzeczoną. Zatrzymano go za posiadanie niewielkiej ilości marihuany, co według jego adwokatów było jedynie przepisanym przez lekarza lekiem. Mimo to, groziła mu kara do 10 lat więzienia. "New York Times" podaje, że Wayne został zwolniony bezwarunkowo, co miało na celu usunięcie potencjalnie drażliwych kwestii przed rozmowami dotyczącymi wojny na Ukrainie.