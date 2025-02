Łotewski wywiad ostrzega. Możliwa konfrontacja NATO-Rosja

Łotewscy eksperci podkreślają, że rosyjskie służby wywiadowcze rozwijają swoje możliwości organizowania sabotażu w Europie. "Jest to część przygotowań Moskwy do możliwej konfrontacji militarnej z NATO w perspektywie długoterminowej" - uważają Łotysze. Mimo to - według SAB - obecna koncentracja rosyjskich zasobów wojskowych w Ukrainie sprawia, że prawdopodobieństwo bezpośredniej konfrontacji militarnej Rosja–NATO w 2025 roku jest raczej niskie.