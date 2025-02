- W Europie jest zgoda, że w tych negocjacjach nie idzie tylko o pokój tu i teraz, żeby za wszelką cenę szybko doprowadzić do rozejmu, do wstrzymania ognia, ale idzie o długą perspektywę, do czego kluczem są gwarancje bezpieczeństwa, że Rosja w przyszłości znów nie zaatakuje. Europa postrzega ten problem strategicznie, a nie tylko politycznie - mówi Wirtualnej Polsce gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w odniesieniu do słów premiera Tuska, które ten wygłosił bezpośrednio po spotkaniu w stolicy Francji.