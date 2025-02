Scholz wyszedł wcześniej z Pałacu Elizejskiego. Zamieścił wymowny wpis

"Sytuacja jest trudna dla Europy. Rozpoczęliśmy dyskusję na temat pokoju dla Ukrainy. Nie oznacza to jednak, że można narzucić pokój i że Ukraina musi zaakceptować to, co zostanie jej przedstawione. Omówiliśmy to szczegółowo z Wołodymyrem Zełenskim" - napisał Olaf Scholz na platformie X.