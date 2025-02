Negocjacje bez Ukrainy? USA i Rosja studzą emocje

Jak donosi agencja Reutera, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow w rozmowie z rosyjską telewizją państwową zaznaczył, że rosyjska delegacja podchodzi do rozmów z "biznesowym" nastawieniem .

W skład delegacji, która we wtorek spotka się w Rijadzie z przedstawicielami USA, może wejść Kirił Dmitriew, szef rosyjskiego funduszu majątku narodowego. Jego obecność ma umożliwić omawianie kwestii ekonomicznych, które mogą pojawić się podczas rozmów.

Z kolei Tammy Bruce rzeczniczka Departamentu Stanu USA wyjaśniła, że spotkanie w Rijadzie jest kontynuacją rozmowy telefonicznej między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. - Nie sądzę, żeby to było coś szczegółowego lub że będzie to krok w kierunku jakichkolwiek negocjacji – powiedziała Bruce.

We wtorek w Rijadzie, po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, spotkają się delegacje z USA i Rosji. Spotkanie ma dotyczyć odbudowy dwustronnych relacji i przygotowań do możliwych rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Władze Ukrainy oraz Unia Europejska nie otrzymały zaproszenia do udziału w tym spotkaniu.