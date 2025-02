Zawieszenie broni 20 kwietnia? Analityk: Rosjanie zbliżają się do granicy swoich możliwości

- Rosji jest coraz trudniej prowadzić ataki lądowe na froncie, co sugeruje, że zawieszenie broni jest realne w bliskim terminie - uważa ppłk rez. Maciej Korowaj. W ten sposób analityk wojskowy odnosi się do przewidywań zagranicznych mediów, które podają, że kluczowe uzgodnienia ws. Ukrainy zapadną do 20 kwietnia.