Kellogg: Europy nie będzie przy stole negocjacyjnym

- Ja jestem tu, by oczywiście zebrać wkład Europejczyków, ale kiedy będziemy siedzieć przy stole, to naprawdę będzie dwóch protagonistów i pośrednik - mówił podczas "ukraińskiego lunchu", zorganizowanego przez ukraińską Yalta European Summit na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Tłumaczył, że protagonistami są Rosja i Ukraina, a Stany Zjednoczone są pośrednikiem . Jego zdaniem państw europejskich nie będzie przy stole, by uniknąć powtórzenia sytuacji z negocjacji mińskich (z udziałem Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec), gdy "mieliśmy wielu ludzi przy stole, którzy tak naprawdę nie mieli zdolności wyegzekwowania pewnego rodzaju pokoju".

Zgodnie z jego słowami, cytowanymi przez Kyiv Independent, wojna w Ukrainie może zakończyć się nawet w tym roku. Miał on także zobowiązać się do "zaangażowania wszystkich stron" w ciągu 180 dni do próby osiągnięcia tego zamierzenia.