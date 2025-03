Zabrakło kontrolera. Nikt nie pilnował nieba nad Warszawą

Posłowie opozycji, w tym Jerzy Polaczek i Grzegorz Puda z sejmowej Komisji Infrastruktury, skierowali zapytanie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, powołując się na depeszę NOTAM ( z ang. Notice To Air Missions to zwięzła depesza, zawierająca informacje o ustanowieniach, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o utrudnieniach i niebezpieczeństwie - przyp. red.). Z dokumentu wynika, że brak kontrolera dotyczył zbliżania na ścieżce do Warszawy.