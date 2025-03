Samolot zawrócił nad Pacyfikiem. Niedopatrzenie pilota

Samolot United Airlines, lecący z Los Angeles do Szanghaju, musiał zawrócić nad Pacyfikiem z powodu nietypowego problemu. Jeden z pilotów nie miał przy sobie paszportu, co uniemożliwiło dalszy lot. Po dwóch godzinach lotu Boeing 787 zawrócił do San Francisco, gdzie zorganizowano nową załogę.