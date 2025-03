Lecieli z Polski do Egiptu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 9 marca, w trakcie lotu samolotem Enter Air z lotniska w Pyrzowicach do Marsa Alam w Egipcie. Jak relacjonuje serwis katowice.wyborcza.pl, był to lot czarterowy, organizowany dla turystów przez biura podróży. Na pokładzie znajdowało się 189 pasażerów, a start odbył się zgodnie z planem, bez żadnych komplikacji.