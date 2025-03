Ile za żłobek w Polsce? Zdumiewające dane od rządu

Program Aktywny Rodzic, uruchomiony 1 października 2024 r., wprowadził trzy kluczowe świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. "Aktywni rodzice w pracy" to świadczenie aktywizacyjne, które przysługuje, jeśli oboje rodzice są zawodowo aktywni i ich łączna podstawa ubezpieczeniowa wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia.