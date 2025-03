Trump ujawni 80 tys. dokumentów. Obiecał to w kampanii

Podczas wizyty w Kennedy Center w Waszyngtonie, Donald Trump ogłosił, że jutro (we wtorek 18.03) zostaną opublikowane 80 tys. dokumentów dotyczących zamachu na Johna F. Kennedy'ego. Prezydent USA podkreślił, że nie planuje żadnych redakcji w dokumentach, co ma być zgodne z jego wcześniejszymi obietnicami wyborczymi. - Mamy ogromną ilość papierów. Czeka was dużo czytania. Nie sądzę, że będziemy coś redagować - powiedział Trump.