Trump planuje rozmowę z Putinem. Mówi, o czym będą rozmawiać

Donald Trump, prezydent USA, zapowiedział, że we wtorek rano czasu waszyngtońskiego odbędzie się jego rozmowa z Władimirem Putinem. Tematem rozmowy będzie wojna na Ukrainie. Trump podkreślił, że wiele elementów porozumienia zostało już uzgodnionych, ale nadal pozostaje wiele do omówienia. "Tysiące młodych żołnierzy i innych osób są zabijane. Każdy tydzień przynosi śmierć 2500 żołnierzy obu stron, i to musi się skończyć TERAZ" – napisał Trump na platformie Truth Social.