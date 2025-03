Szokująca decyzja Trumpa. Dzieci Bidena bez ochrony

Donald Trump podczas konferencji prasowej w Kennedy Center, ogłosił, że kończy ochronę Secret Service dla Huntera i Ashley Biden. Decyzja ta była zaskoczeniem, ponieważ ochrona miała trwać jeszcze kilka miesięcy. Trump wyraził zaniepokojenie liczbą agentów przydzielonych do ochrony dzieci Bidena, co skłoniło go do podjęcia natychmiastowych działań.