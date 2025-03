Nocny atak Izraela. Media: zginęło pięciu dowódców

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że w wyniku izraelskich ataków zginęło co najmniej 326 osób, a 440 zostało rannych. Nie podano jednak, czy ofiary były cywilami, czy bojownikami.

Od 19 stycznia obowiązywało zawieszenie broni, które wygasło na początku marca. Strony nie doszły do porozumienia w sprawie jego przedłużenia. Nie jest jasne, czy wznowienie nalotów oznacza powrót do wojny na pełną skalę, czy jest to jednorazowa operacja mająca wywrzeć presję na Hamas.