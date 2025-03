Stan papieża się poprawia. Możliwe spotkanie z królem Karolem III

- Jeśli zostało zapowiedziane, to myślę, że jest taka możliwość, że uda się to zorganizować - powiedział duchowny w rozmowie z dziennikarzami. - Widziałem zdjęcie. Stan (zdrowia Franciszka) poprawia się. Wiem, że tak jest, trzeba mieć cierpliwość - dodał kardynał Gambetti. Nawiązał do pierwszej fotografii papieża, opublikowanej w niedzielę przez Watykan.