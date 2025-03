Papież Franciszek kontynuuje reformę Kościoła. Plan aż do 2028 roku

Wyzwania i cele synodu

Kościół jest wezwany do bycia ubogim z ubogimi, którzy często stanowią większość wiernych, i do ich słuchania. Postulowana jest również "odnowa duchowa i reforma strukturalna, by uczynić Kościół bardziej partycypacyjnym i misyjnym". Trwają prace dziesięciu grup roboczych nad tematami dotyczącymi przyszłości Kościoła, w tym roli kobiet, co wywołuje podziały w hierarchii.