Śmiertelne żniwo pogody w USA. Ekstremalne tornada i pożary

W Teksasie, w okolicach Amarillo, burze piaskowe zabiły trzy osoby . W wyniku gwałtownego załamania pogody doszło do ponad 100 pożarów terenów leśnych.

Zgodnie z prognozami, ekstremalne warunki pogodowe mogą dotknąć obszar zamieszkały przez ponad 100 milionów ludzi. Od granicy kanadyjskiej po Teksas wiatr może osiągać prędkość do 160 km/h. Może to prowadzić do zamieci śnieżnych na północy oraz zwiększonego ryzyka pożarów na południu.