W sobotę ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły udany atak na most na rzece Konka w obwodzie chersońskim. Jak poinformowała grupa "KHERSON Non Fake" w mediach społecznościowych, most został zniszczony około południa. "Dziś około południa most przestał istnieć" - przekazała grupa. Atak miał na celu uniemożliwienie Rosjanom dalszych działań wojskowych w regionie.

Eksperci wskazują, że most prawdopodobnie został zniszczony broni dostarczonej Ukrainie przez Francję, za pomocą pocisków powietrze-ziemia AASM. Ukraińskie Siły Powietrzne otrzymały ponad 600 zestawów tej broni, co czyni ją kluczowym elementem w operacjach wojskowych.

Ukraińskie wojsko kontroluje prawy brzeg Dniepru oraz lewy brzeg do mostu na rzece Konka. "Rosjanie nieustannie podejmują próby odzyskania utraconej części lewego brzegu, nie pozwalamy im na to" - oświadczyło ukraińskie wojsko. Zniszczenie mostu utrudnia Rosjanom odzyskanie kontroli nad tym obszarem.

Armement Air-Sol Modulaire (AASM), znany jako HAMMER, to zaawansowana broń powietrze-ziemia, która może być montowana na większości standardowych bomb lotniczych NATO. Dzięki zaawansowanym systemom naprowadzania, AASM jest niezwykle celny, co czyni go skutecznym przeciwko wartościowym celom. "Hammer jest niezwykle celny, a jego celność CEP wynosi zaledwie 1 metr" - podkreślają eksperci. To czyni go bardziej precyzyjnym niż amerykańska bomba JDAM.