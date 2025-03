Trump o rozmowie z Putinem. Podał konkretną datę

Donald Trump poinformował, że we wtorek planuje rozmowę z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Informację tę przekazał reporterom na pokładzie Air Force One. - Będę rozmawiał z prezydentem Putinem we wtorek. W weekend wykonano wiele pracy - powiedział prezydent USA, podkreślając znaczenie przygotowań do tej rozmowy.