"Smog nie tylko w dużych miastach". Sprawdzili każde województwo

Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu odbiorcy. Pytanie, co można zrobić, żeby zmienić ten ponury trend. Ciekawa jest informacja, ilu zgonów można by uniknąć, gdyby Polska dostosowała się do nowych norm dyrektywy lub do celów WHO. W tym pierwszym przypadku oszczędzono by 30 tys. żyć, w tym drugim – ponad 42 tys. Wszystko przełożono na czytelną mapę prezentującą wyniki analizy epidemiologicznej. Interaktywna platforma ma w przyszłości zostać rozszerzona.