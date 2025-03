Krzysztof Szczucki ma usłyszeć zarzuty. Jest termin przesłuchania

Przesłuchanie byłego szefa RCL, który w styczniu br. zrzekł się immunitetu w tej sprawie, ma rozpocząć się we wtorek o godz. 9.30. Poseł PiS ma usłyszeć zarzuty w związku z zatrudnieniem siedmiu osób organizujących jego kampanię wyborczą.

"RCL pod moim kierownictwem działało zgodnie z prawem i mogło być wzorem dla innych instytucji" - napisał w ubiegłym tygodniu Szczucki na platformie X i dodał, że jako prawnik ufa, że w uczciwym postępowaniu, o ile takie będzie, sąd potwierdzi to, co mówi.

Postępowanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, które dotyczy Szczuckiego, prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych w Rządowym Centrum Legislacji w latach 2022–2023. Według prokuratury, Szczucki jako prezes RCL miał działać na szkodę interesu publicznego, promując siebie jako kandydata do Sejmu w 2023 r. kosztem budżetu państwa. Posłowi grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.