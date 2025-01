Czarne chmury nad posłem PiS. Zarzuty są poważne. Stanie przed sądem?

Wszystko zaczęło się od zarządzenia Krzysztofa Szczuckiego z 29 listopada 2022 r., kiedy to jako prezes RCL powołał Wydział Edukacji i Komunikacji (WEK) w Departamencie Prawa Ustrojowego i Edukacji. Komórka miała rozpocząć działalność od stycznia 2023 r., jednak już miesiąc wcześniej, w październiku, Szczucki miał wysłać maila do dyrektora Arkadiusza Goławskiego, polecając zatrudnienie sześciu osób, które wskazał osobiście. Większość z tych osób należała do jego sztabu wyborczego.