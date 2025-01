Uprzedził prokuraturę. Poseł PiS zrzekł się immunitetu

Warszawska Prokuratura Okręgowa planuje postawić Szczuckiemu zarzut wykorzystania środków publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej . Śledztwo CBA wykazało, że w latach 2020-2023, jako szef Rządowego Centrum Legislacji, mógł niezgodnie z prawem wydać 1,2 mln zł .

Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu posła, tą sprawą miała zając się komisja regulaminowa w środę. Jednak Szczucki uprzedził ten ruch i we wtorek złożył do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o rezygnację z immunitetu. Teraz oświadczenie posła trafi do komisji regulaminowej, która sprawdzi jego poprawność formalną.