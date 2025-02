USA "wrogiem" Europy? Działania Trumpa na to wskazują

To odważne stwierdzenie wynika z analizy działań administracji Donalda Trumpa, które zdaniem magazynu, są wrogie wobec europejskich sojuszników. "Foreign Policy" podkreśla, że po raz pierwszy od utworzenia NATO europejscy liderzy odczuwają wrogość ze strony prezydenta USA.

Konfrontacyjne działania administracji Trumpa

W artykule "Foreign Policy" zwrócono uwagę na konfrontacyjne przemówienie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w Monachium, gdzie obwiniał Ukrainę o rozpoczęcie wojny z Rosją. Dodatkowo administracja Trumpa oferuje Moskwie "niemal wszystko, czego w sprawie Ukrainy chce", co budzi niepokój wśród europejskich sojuszników. Magazyn zauważa, że Trump i jego współpracownicy dążą do fundamentalnej zmiany stosunków z Europą.

Działania Trumpa ws. Ukrainy. "Oczekiwaliśmy zupełnie czegoś innego"

"Foreign Policy" podkreśla, że po raz pierwszy od 1949 r. Europejczycy mają uzasadnione powody, by wierzyć, że prezydent USA jest nie tylko obojętny na NATO, ale także aktywnie wrogi wobec większości krajów europejskich. Magazyn wskazuje na bliskość Trumpa z Putinem oraz zgodę na zatrzymanie przez Rosję 20 proc. terytorium Ukrainy.

Administracja Trumpa otwarcie wspiera nieliberalne siły w Europie, co ma na celu doprowadzenie do zmian w rządach europejskich bez użycia siły. "Foreign Policy" ostrzega, że takie działania mogą prowadzić do dalszej destabilizacji regionu. Magazyn zauważa, że nowa administracja USA sprzeciwia się imigracji i postrzega elity oraz media jako wroga.