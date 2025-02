System rurociągów NATO. Połączy Niemcy, Polskę i Czechy

Według informacji podanych przez Der Spiegel, NATO doszło do wniosku, że sieci rurociągów stanowią kluczowy element systemu zaopatrzenia w paliwo. W związku z tym planowane jest przedłużenie istniejącego rurociągu z miasta Bramche (Dolna Saksonia) do Polski, a także utworzenie nowej trasy łączącej Ingolstadt (Bawaria) z Czechami. W przyszłości sieć może zostać rozszerzona aż do Litwy.