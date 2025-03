"Sam chciałbym wiedzieć". Adam Z. zabiera głos

- Próbowałem już wielu rzeczy, żeby się dowiedzieć, co mogło się tam wydarzyć, ale nie wiem. Nie pamiętam - powiedział we wtorek Adam Z. Mimo trzykrotnego uniewinnienia, sprawa wciąż nie jest dla niego zamknięta.

Pytany, czy biorąc pod uwagę wyroki sądów w tej sprawie, ma wrażenie, że to porażka prokuratury, że przez te lata "próbowano go wrobić", odpowiedział, że nie wie, że to kwestie, o które należy pytać jego obrońców.

Adam Z. przyznał, że mimo uniewinnienia, wciąż odczuwa piętno zarzutów. - Chodzi to za mną. Nie raz czy to na facebooku, czy na innych portalach społecznościowych, ktoś mi napisze, że jestem mordercą - powiedział. Mimo to, stara się prowadzić normalne życie, mając pracę i miejsce do mieszkania. Podkreślił również, że Ewa Tylman była jego dobrą koleżanką i jej brak jest dla niego odczuwalny.