"Wszystkiego nie ochronimy". Ekspert o wzroście poziomu morza

Jak wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prof. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, większość obecnie żyjących ludzi "może spać spokojnie". - Wzrost poziomu morza to powolny proces - mówi i dodaje, że "jest to problem, który zostawimy następnym pokoleniom. Z powodu tego, co teraz robimy, poziom morza będzie się podnosił jeszcze paręset lat".